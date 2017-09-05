Под Воронежем объявлен карантин по АЧС

Согласно документу, ограничительные мероприятия вводятся на территории района до 25 декабря. Распространяться они не будут только на дорогу федерального значения Р-298 Курск-Воронеж — Р-22 Каспий. В качестве эпизоотического очага определено индивидуальное подворье на переулке Сосновый в селе Хохол. В период действия карантина из угрожаемой зоны, которая определена в радиусе пяти километров от очага, запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье, продавать свиней и продукцию, полученную от их убоя, а также закупать свиней у населения.