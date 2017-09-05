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18:07 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем объявлен карантин по АЧС

В Хохольском районе Воронежской области с 31 августа объявлен карантин по африканской чуме свиней — соответствующий приказ был опубликован 4 сентября на сайте правительства Воронежской области.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, ограничительные мероприятия вводятся на территории района до 25 декабря. Распространяться они не будут только на дорогу федерального значения Р-298 Курск-Воронеж — Р-22 Каспий. В качестве эпизоотического очага определено индивидуальное подворье на переулке Сосновый в селе Хохол. В период действия карантина из угрожаемой зоны, которая определена в радиусе пяти километров от очага, запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье, продавать свиней и продукцию, полученную от их убоя, а также закупать свиней у населения.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Воронежской области будет внедряться новый способ борьбы с АЧС — в радиусе пяти километров от крупных свинокомплексов разведение свиней на частных подворьях будет не рекомендовано. Согласно информации Россельхознадзора жителям «будут предлагать переходить на альтернативные виды животноводства и оказывать помощь на приобретение скота».

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