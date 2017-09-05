Под Воронежем объявлен карантин по АЧС
В Хохольском районе Воронежской области с 31 августа объявлен карантин по африканской чуме свиней — соответствующий приказ был опубликован 4 сентября на сайте правительства Воронежской области.
В Хохольском районе Воронежской области с 31 августа объявлен карантин по африканской чуме свиней — соответствующий приказ был опубликован 4 сентября на сайте правительства Воронежской области.
Согласно документу, ограничительные мероприятия вводятся на территории района до 25 декабря. Распространяться они не будут только на дорогу федерального значения Р-298
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Воронежской области будет внедряться новый способ борьбы с АЧС — в радиусе пяти километров от крупных свинокомплексов разведение свиней на частных подворьях будет не рекомендовано. Согласно информации Россельхознадзора жителям «будут предлагать переходить на альтернативные виды животноводства и оказывать помощь на приобретение скота».