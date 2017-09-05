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12:50 (мск), источник: НИА Самара

Решение о дальнейшей судьбе здания самарской школы № 46 примет специальная комиссия

Школьники пока будут учиться дистанционно.

Как сообщалось ранее, накануне, 4 сентября 2017 года, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 46» городского округа Самара произошло растрескивание штукатурного слоя потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на 1 этаже.

Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, принято решение до 9 сентября 2017 года организовать образовательный процесс вне школы. Для учащихся старших классов будет организовано дистанционное обучение. Для учащихся начальных и средних классов будут проводиться уроки краеведения с посещением музеев, выставочных залов, библиотек, учреждений дополнительного образования города.

Решение о дальнейшей судьбе здания МБОУ Школы № 46 примет специальная комиссия, сообщает мэрия Самары.

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