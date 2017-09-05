Решение о дальнейшей судьбе здания самарской школы № 46 примет специальная комиссия
Школьники пока будут учиться дистанционно.
Школьники пока будут учиться дистанционно.
Как сообщалось ранее, накануне, 4 сентября 2017 года, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 46» городского округа Самара произошло растрескивание штукатурного слоя потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на 1 этаже.
Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, принято решение до 9 сентября 2017 года организовать образовательный процесс вне школы. Для учащихся старших классов будет организовано дистанционное обучение. Для учащихся начальных и средних классов будут проводиться уроки краеведения с посещением музеев, выставочных залов, библиотек, учреждений дополнительного образования города.
Решение о дальнейшей судьбе здания МБОУ Школы № 46 примет специальная комиссия, сообщает мэрия Самары.