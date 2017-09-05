Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Сходство сына Антона Комолова с папой поразило соцсети
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ремонт театральной лестницы начался в Нижнем Новгороде

Ремонт театральной лестницы начался в центре Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 5 сентября 2017 года.

Источник: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Согласно информации, подрядчик работ — ООО «КомплексстройПлюс» решило начать ремонтные работы, не дожидаясь официального подписания контракта, пока погода подходит для ремонта.

В рамках восстановительных работ запланировано отремонтировать или заменить ступени, выровнять и вымостить площадки, оштукатурить и покрасить фасады.

Напомним, что ООО «Комплексстрой Плюс» победило в конкурсе на выполнение работ по ремонту лестницы.

Ранее горадминистрация обещала начать ремонт Театральной лестницы в августе 2017 года, а завершить — в сентябре.

В апреле 2017 года журналисты выразили недовольство состоянием лестницы на Зеленском съезде, подчеркнув, что выглядит она как «после ядерной войны». Сергей Белов отметил, что «про эту лестницу администрация знает, деньги на нее выделены, и в порядок она будет приведена».

СПРАВКА

ООО «Комплексстрой Плюс» зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор организации — Александр Мельников. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, дополнительный — деятельность автомобильного грузового транспорта.

Театральная лестница была построена сразу после окончания Великой Отечественной войны, немецкими военнопленными в качестве компенсации за разрушения города в результате фашистских авианалетов. Лестница — памятник архитектуры. Свое название получила потому, что связывает Театральную площадь и Почайну.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
Меркель: нужно обсудить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь