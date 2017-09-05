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14:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Рэп для папы: монахини готовятся к визиту Франциска

К визиту папы римского Франциска в Колумбию монахини записали песню в стиле рэп. Они проповедуют посредством видеоклипов, онлайн радио и песен.

Папа римский Франциск посетит Колумбию 6—11 сентября. Он побывает в четырех городах страны.

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В Колумбии больше полувека продолжался вооруженный конфликт между проправительственными силами и леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК,), он унес жизни 220 тысяч человек.

В 2016 году власти страны и радикалы заключили мирное соглашение.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос получил нобелевскую премию мира.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Шура Бедламов
да слэмуйте под метал уже...
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