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13:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская мэрия: После вопиющего случая на Руднева будем проверять дворы

Следком потребовал, чтобы власти обратили внимание на состояние детских игровых и спортивных площадок.

Источник: Губерния онлайн

После гибели ребенка в Краснофлотском районе сотрудники мэрии вместе с коммунальщиками будут проверять хабаровские дворы, чтобы выяснить, какие объекты на детских площадках могут представлять опасность. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Виталий Федоров.

Напомним, что в минувшую субботу во дворе дома № 58 на улице Руднева восьмилетнего мальчика придавило горкой. В тот же вечер он умер в больнице.

Сегодня краевое управление следственного комитета потребовало, чтобы чиновники, управляющие компании и надзорные органы проверили соблюдение требований безопасности на игровых и спортивных площадках.

Сотрудник управления ЖКХ рассказал, что еще до трагедии хабаровским коммунальщикам рекомендовали разобраться с ветхими и ненадежно закрепленными конструкциями во дворах.

«Мы обращали внимание управляющих компаний на необходимость инвентаризации объектов во дворах и на детских площадках, чтобы после собрания собственников можно было без проблем вывезти кривые и плохо закрепленные конструкции из дворов. На улице Руднева произошел действительно вопиющий случай, которого можно было избежать, если бы подрядчики хотя бы поставили горку на бок. Тогда бы на ней никто не играл, — говорит Виталий Федоров. — Работа по учету и инвентаризации объектов с управляющими компаниями будет усилена, проверку дворов будем осуществлять на совместных выездах».

Ранее портал «Губерния» сообщал, что в Хабаровске упала очередная горка — теперь уже на улице Бойко-Павлова. За эту территорию отвечает та же управляющая компания, что и за двор на Руднева.

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