Строительство второго Байкальского тоннеля на ВСЖД выполнено на 80%
Строительство второго Байкальского тоннеля по программе модернизации БАМа и Транссиба выполнено на 80%.
Строительство второго Байкальского тоннеля по программе модернизации БАМа и Транссиба выполнено на 80%.
Как 5 сентября 2017 года сообщила
Одновременно ведется проходка горным способом восточной и западной дренажной штольни протяженностью 1743 и 1500 метров. Также в текущем году будет выполнена проходка двух эвакуационных штолен протяженностью по 232 метра.
Напомним, основная проходка тоннеля начата в октябре 2014 года. На строительстве нового Байкальского тоннеля задействовано 1200 человек и более 100 единиц
Новый Байкальский тоннель позволит существенно увеличить пропускную способность участка Северобайкальск — Лена. Действующий в настоящее время однопутный Байкальский тоннель является одним из самых барьерных мест