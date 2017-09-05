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15:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани повторно проверили детские аттракционы на безопасность

Прокуратура Краснодарского края по инициативе ОНФ провела рейды.

Ежегодные проверки по аттракционам региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провело еще в начале лета. Тогда были выявлены ряд нарушений стандартов безопасности. Всего было зафиксировано 369 фактов нарушений. Повторная проверка показала похожие результаты.

«Выявленные в этот раз общественниками нарушения были направлены для рассмотрения и принятия мер в Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Для подтверждения фактов и принятия мер к рейдам были подключены также сотрудники прокуратуры. Отметим, что наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие информационных стендов, наличие медпунктов или аптечки, работа операторов в парке сразу на нескольких аттракционах одновременно, несоответствие безопасной ширины на входе или выходе из аттракциона», — сообщает пресс-служба ОНФ.

Подобные рейды будут проводиться и дальше, независимо от времени года, поскольку некоторые аттракционы работают круглый год.

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