На Кубани повторно проверили детские аттракционы на безопасность
Прокуратура Краснодарского края по инициативе ОНФ провела рейды.
Прокуратура Краснодарского края по инициативе ОНФ провела рейды.
Ежегодные проверки по аттракционам региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провело еще в начале лета. Тогда были выявлены ряд нарушений стандартов безопасности. Всего было зафиксировано 369 фактов нарушений. Повторная проверка показала похожие результаты.
«Выявленные в этот раз общественниками нарушения были направлены для рассмотрения и принятия мер в Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Для подтверждения фактов и принятия мер к рейдам были подключены также сотрудники прокуратуры. Отметим, что наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие информационных стендов, наличие медпунктов или аптечки, работа операторов в парке сразу на нескольких аттракционах одновременно, несоответствие безопасной ширины на входе или выходе из аттракциона», — сообщает
Подобные рейды будут проводиться и дальше, независимо от времени года, поскольку некоторые аттракционы работают круглый год.