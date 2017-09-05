Опасные стоки сбрасывали в воду семь кузбасских предприятий
Кемеровский природоохранный прокурор наложил штрафов на 870 тыс. рублей.
Кемеровский природоохранный прокурор наложил штрафов на 870 тыс. рублей.
Кемерово, 5 сентября —
Семь из проверенных предприятий, по данным областной прокуратуры, использовали реки, озёра и пруды области с нарушением закона: сбрасывали сточные воды, не подвергая их достаточной санитарной очистке, обезвреживанию, в связи с чем, концентрация вредных веществ в водных объектах существенно превышала допустимые нормы. Некоторые загрязняющие вещества предприятия сбрасывали в воду без разрешения.
По результатам проверок природоохранный прокурор возбудил 14 административных дел. Сумма штрафов составила 870 тыс. руб.
Кроме того, руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений водного законодательства.