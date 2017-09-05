Опасные стоки сбрасывали в воду семь кузбасских предприятий

Кемерово, 5 сентября — АиФ-Кузбасс. Природоохранный прокурор отчитался, что в первом полугодии 2017 года проверил 17 угледобывающих, энергогенерирующих, жилищно-коммунальных и других предприятий области, сбрасывающих свои стоки в открытые водоёмы области.

Семь из проверенных предприятий, по данным областной прокуратуры, использовали реки, озёра и пруды области с нарушением закона: сбрасывали сточные воды, не подвергая их достаточной санитарной очистке, обезвреживанию, в связи с чем, концентрация вредных веществ в водных объектах существенно превышала допустимые нормы. Некоторые загрязняющие вещества предприятия сбрасывали в воду без разрешения.