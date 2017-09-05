Калининградский экстремал провел в ледяной воде 2 часа, читая «Мцыри»
Экстремал Олег Резанов из города Зеленоградска Калининградской области установил очередной рекорд. Вернее, сразу шесть рекордов.
Экстремал Олег Резанов из города Зеленоградска Калининградской области установил очередной рекорд. Вернее, сразу шесть рекордов.
В минувшую субботу он больше двух часов просидел в ледяной ванной, высушил на себе три мокрых футболки, прочитал отрывок из поэмы «Мцыри» и надолго задержал дыхание. Такое странное задание — «Мцыри» и ледяная ванна — придумали для Олега его подписчики в соцсети.
Действо происходило в городском парке Зеленоградска. Погода была далеко не пляжная — около 15 градусов. Сначала девушки наполнили ванну студеной водой с кусочками льда. Согласно показаниям градусника, ее температура не превышала 4 градусов. Резанов под барабанную дробь погрузился в ванну. Вокруг стояли уже
Сам Резанов тем временем устанавливал рекорды: температурой собственного тела высушил три футболки (планировал — пять), изменил температуру воды в ванне (до 12 градусов!), надолго задержал дыхание, а затем без запинок прочитал поэму «Мцыри».
Кстати, спустя примерно час медики замерили температуру тела Олега. Она опустилась до отметки в 26 градусов. Всего в ледяной воде зеленоградец продержался 125 минут и две секунды.
После экстремал рассказал «АиФ», что к рекорду готовился почти год с помощью шести тренеров: по
Время на все эти занятия было, так как Олег зарабатывает деньги в интернете и, видимо, достаточно, чтобы прокормить большую семью. У нашего героя два экономических образования. Но главный интерес в жизни — выживание в экстремальных условиях. Сейчас он уже готовится к новому рекорду. Испытание будет связано с огнем.