Калининградский экстремал провел в ледяной воде 2 часа, читая «Мцыри»

Источник: Аргументы и факты

В минувшую субботу он больше двух часов просидел в ледяной ванной, высушил на себе три мокрых футболки, прочитал отрывок из поэмы «Мцыри» и надолго задержал дыхание. Такое странное задание — «Мцыри» и ледяная ванна — придумали для Олега его подписчики в соцсети.

Действо происходило в городском парке Зеленоградска. Погода была далеко не пляжная — около 15 градусов. Сначала девушки наполнили ванну студеной водой с кусочками льда. Согласно показаниям градусника, ее температура не превышала 4 градусов. Резанов под барабанную дробь погрузился в ванну. Вокруг стояли уже по-осеннему одетые зрители и снимали экстремала на видео. Жена Олега и его шестеро детей предпочли на муки главы семейства не смотреть — переживали дома.

Сам Резанов тем временем устанавливал рекорды: температурой собственного тела высушил три футболки (планировал — пять), изменил температуру воды в ванне (до 12 градусов!), надолго задержал дыхание, а затем без запинок прочитал поэму «Мцыри».

Кстати, спустя примерно час медики замерили температуру тела Олега. Она опустилась до отметки в 26 градусов. Всего в ледяной воде зеленоградец продержался 125 минут и две секунды.

После экстремал рассказал «АиФ», что к рекорду готовился почти год с помощью шести тренеров: по боди-билдингу, фитнес-йоге, кик-боксингу, тета-медитации, прыжкам на батуте и вин-чуню. Все это, по его словам, помогает владеть телом в экстремальных условиях.