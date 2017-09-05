Красноярск завершает подготовку к отопительному сезону

В Красноярске 96% управляющий компаний готовы к началу отопительного сезона, получили паспорта готовности, остальные находятся в стадии их оформления. Сообщает департамент городского хозяйства города.

В целом, в городе 5 113 многоквартирных дома, на каждом была проведена большая предварительная работа по подготовке к отопительному сезону: промывки, ремонтные работы и другие мероприятия. По результатам проведения гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения произошло 140 порывов, 111 из них устранено, в работе 29.