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13:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярск завершает подготовку к отопительному сезону

96% управляющих компаний получили паспорта готовности.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске 96% управляющий компаний готовы к началу отопительного сезона, получили паспорта готовности, остальные находятся в стадии их оформления. Сообщает департамент городского хозяйства города.

В целом, в городе 5 113 многоквартирных дома, на каждом была проведена большая предварительная работа по подготовке к отопительному сезону: промывки, ремонтные работы и другие мероприятия. По результатам проведения гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения произошло 140 порывов, 111 из них устранено, в работе 29.

Ресурсоснабжающие организации выполнили порядка 80% запланированных мероприятий. Работы, необходимые для начала отопительного сезона, находятся на завершающей стадии. До 1 октября будут сформированы нормативные запасы топлива.

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