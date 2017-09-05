Воронежцев пригласили на флешмоб ко Дню города
Участники выстроятся в виде букв с признанием в любви Воронежу.
Участники выстроятся в виде букв с признанием в любви Воронежу.
Горожан пригласили на флешмоб «Я люблю Воронеж» в День города, 16 сентября. По задумке организаторов, участники выстроятся в виде больших букв, которые составят
Где именно пройдёт флешмоб, пока не называют. Однако говорят, что это будет в одной из самых популярных точек города — вероятно, на Адмиралтейской площади или площади Ленина. Предполагаемое время начала — 7:00.
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