Воронежцев пригласили на флешмоб ко Дню города

Горожан пригласили на флешмоб «Я люблю Воронеж» в День города, 16 сентября. По задумке организаторов, участники выстроятся в виде больших букв, которые составят фигуру-признание любви к Воронежу. Кроме того, организаторы рассчитывают на динамичную надпись — планируются перестроения и использование реквизита.

Где именно пройдёт флешмоб, пока не называют. Однако говорят, что это будет в одной из самых популярных точек города — вероятно, на Адмиралтейской площади или площади Ленина. Предполагаемое время начала — 7:00.