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13:45 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловскую область ожидают заморозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС РФ по Свердловской области напоминает о действиях в предстоящие холода.

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«Синоптики уральского гидрометеоцентра опубликовали штормовое предупреждение. Метеорологи сообщают о том, что ночью в предстоящие дни в регионе будет холодно. Ожидаются заморозки до минус 2 градусов, преимущественно в северных районах Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Штормовое предупреждение о похолодании направлено в муниципалитеты, министерства и ведомства.

В связи с понижением температуры воздуха и тем, что население начнет усиленно пользоваться нагревательными приборами, возрастает риск роста бытовых пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печей, электроприборов и газового оборудования. Также возникает опасность гибели урожая, особенно культур, которые растут близко к земле: кабачков, свеклы, огурцов, ягод, помидоров. Садоводам рекомендуется либо вовремя собрать урожай, либо укрыть его спецматериалом.

ГУ МЧС просит жителей не включать одновременно в сеть много электроприборов сразу, не оставлять их включенными без присмотра. При растопке печи не использовать горючие жидкости. Для обогрева жилых домов и квартир не рекомендуется использовать газовые плиты.

Ведомство также напоминает о том, чтобы, выходя на улицу, люди узнавали прогноз погоды и одевались соответственно.

Телефон пожарных и спасателей — «101». В случае возникновения пожара или другой опасной ситуации следует немедленно сообщить об этом.

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