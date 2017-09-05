Свердловскую область ожидают заморозки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС РФ по Свердловской области напоминает о действиях в предстоящие холода.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС РФ по Свердловской области напоминает о действиях в предстоящие холода.
«Синоптики уральского гидрометеоцентра опубликовали штормовое предупреждение. Метеорологи сообщают о том, что ночью в предстоящие дни в регионе будет холодно. Ожидаются заморозки до минус 2 градусов, преимущественно в северных районах Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.
Штормовое предупреждение о похолодании направлено в муниципалитеты, министерства и ведомства.
В связи с понижением температуры воздуха и тем, что население начнет усиленно пользоваться нагревательными приборами, возрастает риск роста бытовых пожаров
ГУ МЧС просит жителей не включать одновременно в сеть много электроприборов сразу, не оставлять их включенными без присмотра. При растопке печи не использовать горючие жидкости. Для обогрева жилых домов и квартир не рекомендуется использовать газовые плиты.
Ведомство также напоминает о том, чтобы, выходя на улицу, люди узнавали прогноз погоды и одевались соответственно.
Телефон пожарных и спасателей — «101». В случае возникновения пожара или другой опасной ситуации следует немедленно сообщить об этом.