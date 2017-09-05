Свердловскую область ожидают заморозки

«Синоптики уральского гидрометеоцентра опубликовали штормовое предупреждение. Метеорологи сообщают о том, что ночью в предстоящие дни в регионе будет холодно. Ожидаются заморозки до минус 2 градусов, преимущественно в северных районах Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Штормовое предупреждение о похолодании направлено в муниципалитеты, министерства и ведомства.

В связи с понижением температуры воздуха и тем, что население начнет усиленно пользоваться нагревательными приборами, возрастает риск роста бытовых пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печей, электроприборов и газового оборудования. Также возникает опасность гибели урожая, особенно культур, которые растут близко к земле: кабачков, свеклы, огурцов, ягод, помидоров. Садоводам рекомендуется либо вовремя собрать урожай, либо укрыть его спецматериалом.

ГУ МЧС просит жителей не включать одновременно в сеть много электроприборов сразу, не оставлять их включенными без присмотра. При растопке печи не использовать горючие жидкости. Для обогрева жилых домов и квартир не рекомендуется использовать газовые плиты.

Ведомство также напоминает о том, чтобы, выходя на улицу, люди узнавали прогноз погоды и одевались соответственно.