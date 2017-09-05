В Омской области кассир по ошибке перечислила 106 тысяч незнакомой бизнес-леди
Хотя тарчанка пыталась переложить ответственность на стажёра, суд обязал её возместить эти 106 тысяч работодателю.
Хотя тарчанка пыталась переложить ответственность на стажёра, суд обязал её возместить эти 106 тысяч работодателю.
Тарский городской суд рассмотрел дело о невнимательности, которая обошлась местной жительнице в серьёзную сумму. Иск против тарчанки подал её работодатель.
Девушка трудилась в управляющей компании кассиром. Однажды она решила уволиться. Написала заявление и стала вводить в курс дела свою будущую сменщицу, узнавшую о вакансии на службе занятости. В последний рабочий день кассиру нужно было положить наличные деньги на банковский счёт управляющей компании. Кассир написала идентификационный код работодателя на бумажке и поручила эту работу стажёрке. Та добросовестно набрала код на клавиатуре банкомата и отправила в купюроприёмник 106 тысяч рублей.
Управляющая компания денег не получила. Стали разбираться. Выяснилось, что кассир ошиблась в цифрах. Деньги улетели на счёт другого клиента банка — некой индивидуальной предпринимательницы. Работодатель потребовал, чтобы невнимательная сотрудница вернула ему 106 тысяч, да ещё и возместила расходы на уплату государственной пошлины — 3320 рублей.
Хотя кассир пыталась обвинить в ошибке стажёрку, последнюю оставили в покое. Ведь та просто вводила код, написанный кассиром. А кассир заключала с работодателем договор полной материальной ответственности. Ответчица утверждала, что её заставили подписать договор задним числом — иначе трудовую книжку не отдавали. Но суд посчитал этот довод неубедительным: в любом случае кассир является
В итоге суд постановил взыскать с ответчицы 106 тысяч рублей в пользу истца. Но объяснил тарчанке, что та имеет право обратиться с иском к незнакомой, но теперь уже известной