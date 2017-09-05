В Омской области кассир по ошибке перечислила 106 тысяч незнакомой бизнес-леди

Тарский городской суд рассмотрел дело о невнимательности, которая обошлась местной жительнице в серьёзную сумму. Иск против тарчанки подал её работодатель.

Девушка трудилась в управляющей компании кассиром. Однажды она решила уволиться. Написала заявление и стала вводить в курс дела свою будущую сменщицу, узнавшую о вакансии на службе занятости. В последний рабочий день кассиру нужно было положить наличные деньги на банковский счёт управляющей компании. Кассир написала идентификационный код работодателя на бумажке и поручила эту работу стажёрке. Та добросовестно набрала код на клавиатуре банкомата и отправила в купюроприёмник 106 тысяч рублей.

Управляющая компания денег не получила. Стали разбираться. Выяснилось, что кассир ошиблась в цифрах. Деньги улетели на счёт другого клиента банка — некой индивидуальной предпринимательницы. Работодатель потребовал, чтобы невнимательная сотрудница вернула ему 106 тысяч, да ещё и возместила расходы на уплату государственной пошлины — 3320 рублей.

Хотя кассир пыталась обвинить в ошибке стажёрку, последнюю оставили в покое. Ведь та просто вводила код, написанный кассиром. А кассир заключала с работодателем договор полной материальной ответственности. Ответчица утверждала, что её заставили подписать договор задним числом — иначе трудовую книжку не отдавали. Но суд посчитал этот довод неубедительным: в любом случае кассир является материально-ответственным лицом.