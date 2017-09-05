В Воронеже заработал новый интерактивный павильон прессы
ОАО «Роспечать» открыло второй в Воронеже интерактивный павильон прессы во вторник, 5 сентября.
ОАО «Роспечать» открыло второй в Воронеже интерактивный павильон прессы во вторник, 5 сентября.
Киоск расположили на улице Пушкинская рядом с областным диагностическим центром. В торговой точке покупатели смогут приобрести не только свежие печатные издания, но и существующие
Как сообщил гендиректор ОАО «Роспечать» Николай Варченко, в ближайшее время интерактивные павильоны появятся в Лисках и Борисоглебске. Третий павильон «Роспечати» на территории Воронежа откроют по адресу Ломоносова, 1 до конца 2017 года.
Интерактивный павильон прессы в Воронеже — это пилотный проект «Роспечати», который агентство планирует внедрить и в других городах страны. Первый киоск современного формата открыли в Воронеже в мае 2016 года.
Программа модернизация газетных сетей стартовала в Воронежской области в 2015 году. Владельцев газетных киосков в регионе освободили от арендной платы в обмен на модернизацию газетных сетей до 2019 года. За поддержку и развитие розничного распространения печатных изданий Воронежская городская дума получила благодарность Минкомсвязи России.
Первый интерактивный павильон прессы открылся в Воронеже в мае 2016 года на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. Второй интерактивный павильон прессы ввела компания «Сегодня-Пресс-Воронеж» у дома № 7 на улице Владимира Невского в июне 2016 года. В киосках нового поколения предусмотрены более просторное рабочее место для продавца и огромные витрины, на которых возможно одновременное размещение большого количества газет и журналов с хорошим обзором для покупателей.