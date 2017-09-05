В Воронеже заработал новый интерактивный павильон прессы

Источник: РИА "Воронеж"

Киоск расположили на улице Пушкинская рядом с областным диагностическим центром. В торговой точке покупатели смогут приобрести не только свежие печатные издания, но и существующие онлайн-версии при скачивании их на электронные устройства с помощью wi-fi.

Как сообщил гендиректор ОАО «Роспечать» Николай Варченко, в ближайшее время интерактивные павильоны появятся в Лисках и Борисоглебске. Третий павильон «Роспечати» на территории Воронежа откроют по адресу Ломоносова, 1 до конца 2017 года.

Интерактивный павильон прессы в Воронеже — это пилотный проект «Роспечати», который агентство планирует внедрить и в других городах страны. Первый киоск современного формата открыли в Воронеже в мае 2016 года.

Программа модернизация газетных сетей стартовала в Воронежской области в 2015 году. Владельцев газетных киосков в регионе освободили от арендной платы в обмен на модернизацию газетных сетей до 2019 года. За поддержку и развитие розничного распространения печатных изданий Воронежская городская дума получила благодарность Минкомсвязи России.