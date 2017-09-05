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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже заработал новый интерактивный павильон прессы

ОАО «Роспечать» открыло второй в Воронеже интерактивный павильон прессы во вторник, 5 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Киоск расположили на улице Пушкинская рядом с областным диагностическим центром. В торговой точке покупатели смогут приобрести не только свежие печатные издания, но и существующие онлайн-версии при скачивании их на электронные устройства с помощью wi-fi.

Как сообщил гендиректор ОАО «Роспечать» Николай Варченко, в ближайшее время интерактивные павильоны появятся в Лисках и Борисоглебске. Третий павильон «Роспечати» на территории Воронежа откроют по адресу Ломоносова, 1 до конца 2017 года.

Интерактивный павильон прессы в Воронеже — это пилотный проект «Роспечати», который агентство планирует внедрить и в других городах страны. Первый киоск современного формата открыли в Воронеже в мае 2016 года.

Программа модернизация газетных сетей стартовала в Воронежской области в 2015 году. Владельцев газетных киосков в регионе освободили от арендной платы в обмен на модернизацию газетных сетей до 2019 года. За поддержку и развитие розничного распространения печатных изданий Воронежская городская дума получила благодарность Минкомсвязи России.

Первый интерактивный павильон прессы открылся в Воронеже в мае 2016 года на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. Второй интерактивный павильон прессы ввела компания «Сегодня-Пресс-Воронеж» у дома № 7 на улице Владимира Невского в июне 2016 года. В киосках нового поколения предусмотрены более просторное рабочее место для продавца и огромные витрины, на которых возможно одновременное размещение большого количества газет и журналов с хорошим обзором для покупателей.

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