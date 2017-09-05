Ярмарка вакансий состоится в центре занятости Нижнего Новгорода 6 сентября
Как информирует управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, время проведения мероприятия с 10 до 13 часов.
Как информирует управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, время проведения мероприятия с 10 до 13 часов.
В ярмарке примут участие 20 предприятий и организаций города Нижнего Новгорода. В очном и заочном формате для соискателей будет представлено свыше 2 тыс. вакансий, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями.
В рамках ярмарки соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользоваться консультациями юристов.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2017 года показатель регистрируемой безработицы в регионе составлял 0,4%, в то время в ПФО — 0,9%, а в среднем по России -1,1%.