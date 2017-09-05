Ярмарка вакансий состоится в центре занятости Нижнего Новгорода 6 сентября

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В ярмарке примут участие 20 предприятий и организаций города Нижнего Новгорода. В очном и заочном формате для соискателей будет представлено свыше 2 тыс. вакансий, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями.

В рамках ярмарки соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользоваться консультациями юристов.