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14:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ярмарка вакансий состоится в центре занятости Нижнего Новгорода 6 сентября

Как информирует управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, время проведения мероприятия с 10 до 13 часов.

Источник: Reuters

В ярмарке примут участие 20 предприятий и организаций города Нижнего Новгорода. В очном и заочном формате для соискателей будет представлено свыше 2 тыс. вакансий, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями.

В рамках ярмарки соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользоваться консультациями юристов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2017 года показатель регистрируемой безработицы в регионе составлял 0,4%, в то время в ПФО — 0,9%, а в среднем по России -1,1%.

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