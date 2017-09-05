Сегодня ночью в Челябинске похолодает до плюс 1 градуса

В ночь на среду, 6 сентября, по данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха в низинах опустится до 1−6 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью столбики термометров опустятся до 6−11 градусов, в Челябинске ожидается 7−9 со знаком «плюс». В северных районах области днем прогнозируется от 9 до 14 градусов тепла, в южных областях воздух прогреется до 19-ти. Ночью возможны небольшие дожди, днем — переменная облачность без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Небольшой дождь, по прогнозам метеорологов, ночью пройдет в областной столице, температура воздуха составит 7−9 градусов. Днем в Челябинске ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 14−16 градусов. Ветер северо-восточный с отдельными порывами до 13 метров в секунду.