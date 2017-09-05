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13:57 (мск), источник: РИА Крым

Опрос: 65% россиян хотят отдыхать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). 65% россиян хотели бы отдохнуть в Крыму. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Источник: РИА "Новости"

При этом 31% опрошенных не хотят ехать на полуостров, еще 4% затруднились с ответом. Вместе с тем, 47% россиян заявили, что если бы им предложили выбор между отдыхом в Крыму и в другом морским курорте РФ, предпочли бы первое. Отдых в другом приморском городе России выбрали 26% респондентов, 27% — затруднились ответить.

Участники опроса, выбравшие для отдыха Крым, пояснили свой выбор тем, что-либо еще не были, либо давно были здесь (12%), им интересно побывать в Крыму (8%), на полуострове красивые места (5%), хороший, мягкий климат, теплое море (5%). Среди опрошенных были и те, кто выбрал полуостров для отпуска потому что любят его и уже бывали здесь (5%), на полуострове живут родные, друзья и это их родина (4%), о Крыме много говорят и хвалят его (3%), Крым наш (2%) и хочется увидеть, как он изменился за последние годы (2%), а также те, кого Крым привлекает своей историей, достопримечательностями (1%) и доступным отдыхом (1%).

Респонденты, которые предпочли Крыму другой морской курорт России, объяснили свой выбор тем, что любят там бывать (5%), в Крыму дорого (5%) и нестабильно (3%), плохо развиты сервис, инфраструктура (3%), уже бывали на полуострове и хотят отдохнуть в других местах (2%), не любят Крым (1%), их родные и друзья живут в других местах (1%), добираться до Крыма далеко и неудобно (1%).

Отдых в Крыму считают дешевле, чем на других морских курортах России, 11% опрошенных, 30% полагают, что дешевле отдыхать на других морских курортах России, еще 20% уверены, что и там, и там стоимость отдыха примерно одинакова, 38% — затруднились ответить.

Отвечая на вопрос «Если бы вам предложили на выбор: поехать на море в Крым или за те же деньги поехать на популярный зарубежный морской курорт, что вы предпочли бы?», полуостров выбрали 43% респондентов, популярный зарубежный морской курорт — 41%, 16% затруднились ответить. При сравнении стоимости отдыха в Крыму и на популярных у россиян морских курортах за границей 48% опрошенных ответили, что отдых дешевле на курортах за границей, 19% признались, что дешевле в Крыму, 7% считают, что и там, и там примерно одинаково, 27% затруднились ответить.

В фонде «Общественное мнение» отметили, что опрос проводился 6 августа в 53 субъектах Российской Федерации (104 населенных пунктах). В нем приняли участие 1,5 тыс человек в возрасте от 18 лет и старше. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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