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16:37 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Объявлен конкурс видеороликов о курортах Кубани

Принять участие в конкурсе может любой гражданин России.

В Краснодарском крае стартовал конкурс видеороликов о курортах Кубани. Специальная экспертная комиссия отберет лучшие работы.

«Свои работы могут предоставить граждане России, в том числе блогеры, старше 18 лет, имеющие персональные сайты или страницы сайтов в интернете. Хронометраж видеоролика — не более трех минут, кроме номинации “Лучший мини-видеоролик”, куда необходимо направлять видеопроекты продолжительностью не более 30 секунд. Участие в конкурсе — бесплатное», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Победителей в пяти номинациях определят в октябре. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.

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