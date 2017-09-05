Объявлен конкурс видеороликов о курортах Кубани
Принять участие в конкурсе может любой гражданин России.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин России.
В Краснодарском крае стартовал конкурс видеороликов о курортах Кубани. Специальная экспертная комиссия отберет лучшие работы.
«Свои работы могут предоставить граждане России, в том числе блогеры, старше 18 лет, имеющие персональные сайты или страницы сайтов в интернете. Хронометраж видеоролика — не более трех минут, кроме номинации “Лучший мини-видеоролик”, куда необходимо направлять видеопроекты продолжительностью не более 30 секунд. Участие в конкурсе — бесплатное», — сообщает
Победителей в пяти номинациях определят в октябре. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.