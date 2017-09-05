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13:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Хедлайнером Дня города в Самаре станет группа «Дискотека Авария»

В это воскресенье, 10 сентября, Самара будет отмечать свой 431-й день рождения. В связи с этим в городе пройдет множество праздничных мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

Главной «сценой» станет вторая очередь набережной. Там выступят как самарские, так и российские исполнители. Как сегодня, 5 сентября, сообщила заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики мэрии Самары Евгения Мищенко, хедлайнером Дня города в Самаре станет группа «Дискотека Авария».

Также на празднике выступят лауреаты Грушинского фестиваля и «Виват Баян». Жители и гости города смогут насладиться барабанной, симфонической, баянной и джазовой музыкой, а также авторскими песнями. Концертная программа на набережной начнется в 18:00.

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