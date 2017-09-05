Главной «сценой» станет вторая очередь набережной. Там выступят как самарские, так и российские исполнители. Как сегодня, 5 сентября, сообщила заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики мэрии Самары Евгения Мищенко, хедлайнером Дня города в Самаре станет группа «Дискотека Авария».

Также на празднике выступят лауреаты Грушинского фестиваля и «Виват Баян». Жители и гости города смогут насладиться барабанной, симфонической, баянной и джазовой музыкой, а также авторскими песнями. Концертная программа на набережной начнется в 18:00.