Синоптики предупредили о шторме и грозах в трех областях

Источник: Tengrinews

«Сутки 6 сентября в Костанайской области местами ожидается гроза, ветер 15−20 метров в секунду. Также 6 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, возможны град, шквал, усиление юго-западного ветра 15−20, порывы до 25 метров в секунду», — сообщают синоптики.

В пресс-службе ДЧС СКО предупредили, что по Северо-Казахстанской области в этот день ожидается местами гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-восточный северный 15−20, местами порывы до 23−28 метров в секунду.