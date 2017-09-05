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13:58 (мск), источник: Tengrinews

Синоптики предупредили о шторме и грозах в трех областях

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях объявлены штормовые предупреждения. Ожидаются усиление ветра и град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

«Сутки 6 сентября в Костанайской области местами ожидается гроза, ветер 15−20 метров в секунду. Также 6 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, возможны град, шквал, усиление юго-западного ветра 15−20, порывы до 25 метров в секунду», — сообщают синоптики.

В пресс-службе ДЧС СКО предупредили, что по Северо-Казахстанской области в этот день ожидается местами гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-восточный северный 15−20, местами порывы до 23−28 метров в секунду.

Напомним, по данным синоптиков, 5 сентября в Астане возможны сильные грозы, град и шквальный ветер. С прохождением фронтальных разделов, связанных с циклоном, ожидается местами дождь, днем возможны град, шквал, усиление ветра до 15−20 метров в секунду. 6—7 сентября по Акмолинской области ожидается понижение температуры ночью до 8−13 градусов тепла, местами до 5−10, днем от плюс 18−23, местами до 15−20, в некоторых районах до 26 тепла.

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