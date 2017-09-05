Сергей Собянин пригласил москвичей на День города
Гостей праздника ждут концерты и спортивные развлечения,
Гостей праздника ждут концерты и спортивные развлечения,
Ожидается, что около 10 миллионов человек примут участие в праздновании Дня города 9 и 10 сентября. Всего в Москве пройдет 427 крупных праздничных мероприятий более чем на 300 общегородских, окружных и районных площадках.
«В выходные Москва отметит свой юбилей — 870 лет. Пройдет более 400 крупных мероприятий на площадях Москвы, в скверах, парках не только в центре города, но и во всех округах. Торжества завершатся большим праздничным салютом, который запустят из 30 различных точек в 21:00. Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения, день рождения нашего любимого города», — сказал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.
Концерты, выставки и экскурсии
В эти выходные можно будет посетить более 160 концертов и
Программу праздника составили с учетом предложений горожан. Свои пожелания они могли высказать в ходе специальных голосований в проекте «Активный гражданин». Всего было собрано 1 893 550 мнений.
От Красной площади до Тверской
Центральным событием праздника традиционно станет торжественное открытие Дня города на Красной площади. Оно стартует 9 сентября в 12:00. Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия, а музыкальный старт праздника состоится в 13:00 с исполнения гимна Москвы.
В праздничной программе примут участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов (4,5 тысячи артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов). Запланировано проведение 100 творческих
В парках и на ВДНХ
Одной из самых посещаемых площадок Дня города станет ВДНХ. Здесь пройдут девять крупных мероприятий.
9 и 10 сентября с 12:00 до 17:00 состоится финал фестиваля духовых оркестров. Для юных посетителей откроются
Тематические программы, посвященные 870-летию столицы, пройдут в парках всех округов Москвы. Гостей приглашают Екатерининский парк («Наши победы»), парк Олимпийской Деревни («Москва ставит рекорды», «Москва за спорт»), парк Северного речного вокзала («Москва открывает»),
Опера, фейерверки и спорт
С Днем города москвичей поздравят более 150 творческих коллективов и свыше двух тысяч артистов. В их числе Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис, Диана Гурцкая и другие.
В парках организуют 36 творческих программ. «Сокольники» превратятся в «Территорию оперы» — российские и зарубежные исполнители представят оперную концертную программу.
В саду «Эрмитаж» состоится V ежегодный фестиваль «Театральный марш», в парке Победы — музыкальный фестиваль, в Парке Горького — театральный фестиваль, в парке «Красная Пресня» — фестиваль «Весь мир на Красной Пресне», в усадьбе Воронцово — «Народное караоке» (музыкальная программа с песнями из фильмов).
Спортивная часть праздничной программы включает более 20 крупных мероприятий. Среди них праздник «Спортивная столица — 2017» (школа олимпийского резерва «Москвич», Волгоградский проспект, дом 46/15); XXVI традиционный городской фестиваль инвалидного спорта (учебно-спортивный центр «Искра», Сельскохозяйственная улица, дом 26); благотворительный театральный велозаезд «ТеатРалли» в поддержку ветеранов сцены; традиционный городской спортивный праздник «День города в “Лужниках”».
В праздничные дни в Москве пройдут 200 тематических экскурсий и 130 юбилейных выставок. На Фрунзенской набережной 9 сентября с 12:00 до 15:00 можно будет увидеть ретротехнику и современные автомобили. Экспонаты представит музей «Московский транспорт» и ГУП «Мосгортранс».
9 сентября праздничная программа завершится фейерверками. В 21:00 во всех городских округах небо столицы разукрасят свыше 20 тысяч залпов. Для этого задействуют 30 точек запуска. Всего в праздничные дни запланировано 13 высотных и 17 парковых фейерверков.
На усиленном режиме
9 и 10 сентября все городские службы перейдут на усиленный режим работы. Безопасность на праздничных площадках обеспечат 18 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также свыше тысячи сотрудников частных охранных организаций.
За медицинское обеспечение мероприятий Дня города будут отвечать 10 бригад