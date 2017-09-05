Бассейн в микрорайоне Солнечном открыл свои двери для жителей Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественное открытие водноспортивного комплекса состоялось сегодня, 5 сентября. Депутатский корпус областного парламента на мероприятии также представляла председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Приангарья.

«Это прекрасный подарок всем жителям родной Иркутской области, в первую очередь молодому поколению сибиряков, к юбилею. Уверен, что плавание для наших ребят станет еще одним перспективным видом спорта, а число желающих заниматься физической культурой, как и число вводимых спортивных объектов в регионе и городе Иркутске, будет только расти. Сегодня мне очень приятно выразить слова благодарности ПАО “Газпром”, правительству Иркутской области за оказанную поддержку в строительстве новых спортивных объектов в Иркутской области и этого бассейна в Иркутске. Наша общая цель — сделать так, чтобы каждый сибиряк, житель Иркутской области мог стать крепче, сильнее, закаленнее. Мы знаем, что только постоянная работа в этом направлении даст положительный результат», — отметил Сергей Брилка.

Начало строительству бассейна было положено в 2010 году: первый камень этого спортивного объекта заложили действующий на тот момент губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

Во время проведения VI Российско-Китайских молодежных игр в 2015 году в водноспортивном комплексе состоялись соревнования по плаванию и водному поло, однако бассейн, как и раньше, оставался в собственности «Газпрома». Вопрос о передаче бассейна в собственность Иркутской области постоянно находился на парламентском контроле. Так, в октябре 2016 года депутаты Законодательного Собрания направили обращение с просьбой ускорить передачу бассейна «Солнечный» в собственность региона.

Алексей Миллер, выступая на открытии, напомнил, что бассейн был построен по программе «Газпром детям», он рассчитан на полторы тысячи посещений в день. И как пожелал руководитель «Газпрома», пусть для кого-то эти уроки плавания откроют дорогу к олимпийским высотам.