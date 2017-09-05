В Пермском крае ожидаются заморозки

По информации Пермского ЦГМС, ночью 6 и 7 сентября местами на поверхности почвы и в низинах ожидаются заморозки 0…-2°. При этом днем столбик термометра поднимется до +12…+17°.



8 и 9 сентября опять похолодает до +14…+15°. В воскресенье температура воздуха днем опустится до +11°.