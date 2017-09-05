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14:24 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае ожидаются заморозки

В следующие два дня температура воздуха в отдельных районах Прикамья может опуститься ниже 0.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 757 мм рт. ст. 3 м/с

По информации Пермского ЦГМС, ночью 6 и 7 сентября местами на поверхности почвы и в низинах ожидаются заморозки 0…-2°. При этом днем столбик термометра поднимется до +12…+17°.

8 и 9 сентября опять похолодает до +14…+15°. В воскресенье температура воздуха днем опустится до +11°.

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