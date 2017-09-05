Блогер Илья Варламов рассказал о «жутком» доме Воронежа

Блогер Илья Варламов опубликовал пост о «жутком» доме Воронежа. Публикация появилась в «Живом журнале» во вторник, 5 сентября.

Автор рассказал о доме, который находится в Переулке Славы, напротив администрации Коминтерновского района. «На местных жителей каждый день с потолка падают куски бетона, а отходы они вынуждены сливать не в канализацию, а прямо под деревянный пол, который местами проваливается. Здание может в любой момент сложиться как карточный домик», — написал Илья Варламов.

По данным блогера, гордума Воронежа включила здание в муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда» в 2010 году. Дом признали аварийным в конце 2014 года. Компанию, которая займется расселением жильцов ветхого здания, выбрали в 2016 году. По словам Ильи Варламова, собственников квартир обещают расселить в течение пяти лет. «Но маловероятно, что дом простоит ещё хотя бы год», — заключил автор.