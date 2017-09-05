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14:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Суд воссоединил влюбленных из Казахстана и Китая

Миграционная служба сняла ограничение на въезд китаянки в Казахстан до 2021 года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 сен — Sputnik. Суд разрешил гражданке Китая, которая нарушила миграционное законодательство Казахстана, вернуться в РК, сообщил Sputnik Казахстан министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Ранее казахстанец Турсын Борибай опубликовал на сайте abai.kz письмо, в котором просил министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова воссоединить его с супругой — гражданкой Китая Жазирой Иманали.

Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга и недавно поженились. Однако пара не может быть вместе, потому что Иманали в прошлом году была выдворена из Казахстана за миграционное нарушение. Казахстанец отмечал, что является младшим ребенком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Турсын Борибай обещал позвать Касымова на свадьбу в качестве почетного гостя в случае положительного решения этого вопроса.

В пресс-службе МВД ранее сообщили, что на основании решения суда миграционная служба внесла запрет на въезд девушки с 29 июня прошлого года по 29 июня 2021 года. В случае изменения решения суда миграционная служба снимет ограничения на въезд в Казахстан, отметили в министерстве.

«Судьи пересмотрели свое решение по протесту прокурора и отменили свой запрет», — сказал Касымов Sputnik Казахстан, добавив, что приглашение на свадьбу вынужден не принять.

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