Суд воссоединил влюбленных из Казахстана и Китая

Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга и недавно поженились. Однако пара не может быть вместе, потому что Иманали в прошлом году была выдворена из Казахстана за миграционное нарушение. Казахстанец отмечал, что является младшим ребенком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Турсын Борибай обещал позвать Касымова на свадьбу в качестве почетного гостя в случае положительного решения этого вопроса.