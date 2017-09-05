Новым городским прокурором Зеленодольска стал Анатолий Трифонов
Илдус Нафиков представил нового прокурора коллективу Зеленодольска.
Илдус Нафиков представил нового прокурора коллективу Зеленодольска.
Приказом генпрокурора РФ на должность Зеленодольского городского прокурора назначен советник юстиции Анатолий Трифонов.
Коллективу его представил прокурор РТ Илдус Нафиков.
Анатолий Трифонов родился в 1975 году в Зеленодольске. В 2002-м окончил юридический факультет КГУ им. Ленина. В том же году начал работать в должности старшего следователя Зеленодольской городской прокуратуры.
В 2003 — 2007 гг. — следователь по ОВД Зеленодольской городской прокуратуры.
В 2007 — 2013 гг. — заместитель Зеленодольского городского прокурора.
В 2013 — 2017 гг. — первый заместитель Зеленодольского городского прокурора.
Отметим, что