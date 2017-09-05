Воронежская область заняла 3 место в РФ по числу смертельных отравлений алкоголем
С января по июль 2017 год умерло 176 человек.
С января по июль 2017 год умерло 176 человек.
Воронежская область оказалась на третьем месте в стране по числу смертельных случаев отравления алкоголем в
В 2017 году Центральный федеральный округ оказался лидером по числу случайных отравлений спиртным, которые закончились смертью (1383). Меньше всего таких трагедий произошло в
От внешних причин (отравления, самоубийства, убийства, ДТП, утопления) в
Контекст
Воронежская область находится в числе лидеров по борьбе с производством и продажей контрафактной алкогольной продукции. Пилотный проект взаимодействия Воронежской области и Росалкогольрегулирования действует с 2015 года. Состояние алкогольного рынка улучшилось по сравнению с 2012—2013 годом, когда обилие дешевого контрафактного алкоголя мешало добросовестным производителям выходить на рынок. В 2013—2014 году от алкогольного отравления умирали 19 человек на 100 тыс. населения. Росалкогольрегулирование отметило эффективность взаимодействия с Воронежской областью в марте 2017 года. После Воронежской области к проекту взаимодействия с Росалкогольрегулированием подключились Татарстан, Красноярский край, Вологодская и Тульская области.
В 2016 году в Воронежской области зарегистрировали 742 случая отравления алкоголем. Из них восемь — отравления метиловым спиртом с летальным исходом.
Основные каналы распространения алкоголя в регионе — рынки, небольшие торговые точки и частные домовладения. Контрафактный алкоголь в регион чаще всего попадает из республик Северного Кавказа и Ставропольского края.