Воронежская область заняла 3 место в РФ по числу смертельных отравлений алкоголем

Воронежская область оказалась на третьем месте в стране по числу смертельных случаев отравления алкоголем в январе-июле 2017 года. По данным Росстата, опубликованным в конце августа, за семь месяцев в регионе умерло 176 отравившихся жителей. За год этот показатель в Воронежской области снизился на 57%. Тем не менее, выше он оказался только в Свердловской области, где смертельных случаев было 210, и в Московской области, где их оказалось 326.

В 2017 году Центральный федеральный округ оказался лидером по числу случайных отравлений спиртным, которые закончились смертью (1383). Меньше всего таких трагедий произошло в Северо-Кавказском федеральном округе (28).

От внешних причин (отравления, самоубийства, убийства, ДТП, утопления) в январе-июле 2017 года умерло 80,5 тыс. человек. В Воронежской области смертельных случаев было 2,5 тыс. — на 32% меньше, чем за тот же период 2016 года. В регионе произошло 224 самоубийства, 32 убийства, 148 смертельных ДТП, 49 жителей утонули. По сравнению с первыми семью месяцами 2016 года число самоубийств выросло на 20, убийств — уменьшилось на восемь, смертей в ДТП — выросло на 13, утоплений — снизилось на 20.

Контекст

Воронежская область находится в числе лидеров по борьбе с производством и продажей контрафактной алкогольной продукции. Пилотный проект взаимодействия Воронежской области и Росалкогольрегулирования действует с 2015 года. Состояние алкогольного рынка улучшилось по сравнению с 2012—2013 годом, когда обилие дешевого контрафактного алкоголя мешало добросовестным производителям выходить на рынок. В 2013—2014 году от алкогольного отравления умирали 19 человек на 100 тыс. населения. Росалкогольрегулирование отметило эффективность взаимодействия с Воронежской областью в марте 2017 года. После Воронежской области к проекту взаимодействия с Росалкогольрегулированием подключились Татарстан, Красноярский край, Вологодская и Тульская области.

В 2016 году в Воронежской области зарегистрировали 742 случая отравления алкоголем. Из них восемь — отравления метиловым спиртом с летальным исходом.