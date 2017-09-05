Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Из расшифровки выяснилось, как Сечин окончил разговор с Улюкаевым
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Эксперты узнали стоимость всей российской недвижимости
Здания, похожие на людей (фото)
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
15:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Центр инклюзивного образования открыли в Нижегородском губернском колледже

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на замгубернатора Дмитрия Сватковского, открытие центра «Равные возможности» — первая ласточка в среднем профессиональном образовании региона по системному созданию условий для ребят с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

В новых студиях и лабораториях ребята будут обучаться мастерству программирования, экономики и бухгалтерского учета. Благодаря специальному оборудованию студенты с инвалидностью занимаются в одних группах с другими студентами.

«Здесь кроется мощный элемент социализации ребят — это абсолютно правильно, потому что мы не делим детей — все они наши. Необходимо каждому из них создавать условия для самореализации, чтобы в будущем они могли поступать в лучшие вузы и трудоустраиваться на лучшие предприятия региона», — подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Как заявила директор Нижегородского губернского колледжа Наталья Катышева, в настоящее время в колледже обучается 28 студентов с инвалидностью, половина из них — первокурсники, поступившие в 2017 году.

Кстати, в центре будет действовать и учебно-тренировочный полигон «Абилимпикс». На базе полигона в 2017 году планируется провести региональный этап чемпионата для людей с инвалидностью.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь