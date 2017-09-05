Центр инклюзивного образования открыли в Нижегородском губернском колледже

В новых студиях и лабораториях ребята будут обучаться мастерству программирования, экономики и бухгалтерского учета. Благодаря специальному оборудованию студенты с инвалидностью занимаются в одних группах с другими студентами.

«Здесь кроется мощный элемент социализации ребят — это абсолютно правильно, потому что мы не делим детей — все они наши. Необходимо каждому из них создавать условия для самореализации, чтобы в будущем они могли поступать в лучшие вузы и трудоустраиваться на лучшие предприятия региона», — подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Как заявила директор Нижегородского губернского колледжа Наталья Катышева, в настоящее время в колледже обучается 28 студентов с инвалидностью, половина из них — первокурсники, поступившие в 2017 году.