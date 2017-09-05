«Главный забор» в центре Краснодара сдвинули впервые за 20 лет
Пользователи социальных сетей предположили, что такими темпами забор может совсем исчезнуть примерно к 2150 году.
Пользователи социальных сетей предположили, что такими темпами забор может совсем исчезнуть примерно к 2150 году.
Как сообщал «Югополис», старинное здание на углу краснодарских улиц Красной и Длинной уже много лет стоит, огороженное забором с цветочным баннером. До революции в этом доме, построенном в конце 19 века, располагалось Екатеринодарское женское училище, которое содержали городские купцы. При советской власти здесь находился городской дом пионеров, затем — районное управление образования.
В конце мая 2017 года власти Краснодара вместо ремонта здания решили подвинуть забор и спилить деревья.
В мэрии Краснодара «Югополису» рассказали, что с 4 сентября по поручению главы города на участке начали работы по переносу ограждения: забор отодвинут на 4 метра, на освободившемся пространстве появится тротуар и зеленый уголок.
Работы по высадке деревьев и другой растительности будет проводить МКУ «Краснодарский центр по озеленению». На протяжении всего участка планируется, в том числе, обновить зеленые насаждения — аварийные деревья будут удалены, на их месте высадят саженцы лип.
Напомним, забор простоял на этом месте более 20 лет. Пользователи соцсетей уже предположили, что такими темпами забор может совсем исчезнуть примерно к 2150 году.