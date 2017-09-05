«Главный забор» в центре Краснодара сдвинули впервые за 20 лет

Как сообщал «Югополис», старинное здание на углу краснодарских улиц Красной и Длинной уже много лет стоит, огороженное забором с цветочным баннером. До революции в этом доме, построенном в конце 19 века, располагалось Екатеринодарское женское училище, которое содержали городские купцы. При советской власти здесь находился городской дом пионеров, затем — районное управление образования.

В конце мая 2017 года власти Краснодара вместо ремонта здания решили подвинуть забор и спилить деревья.

В мэрии Краснодара «Югополису» рассказали, что с 4 сентября по поручению главы города на участке начали работы по переносу ограждения: забор отодвинут на 4 метра, на освободившемся пространстве появится тротуар и зеленый уголок.

Работы по высадке деревьев и другой растительности будет проводить МКУ «Краснодарский центр по озеленению». На протяжении всего участка планируется, в том числе, обновить зеленые насаждения — аварийные деревья будут удалены, на их месте высадят саженцы лип.