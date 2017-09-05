Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
На турецком курорте погибла россиянка
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Майдан головного мозга": генерал ФСБ ответил главе СБУ
СМИ: Глюкоза предстала в мокрой рубашке на видео
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
9Празднование Курбан-байрама
16:26 (мск), источник: Югополис

«Главный забор» в центре Краснодара сдвинули впервые за 20 лет

Пользователи социальных сетей предположили, что такими темпами забор может совсем исчезнуть примерно к 2150 году. ​

Как сообщал «Югополис», старинное здание на углу краснодарских улиц Красной и Длинной уже много лет стоит, огороженное забором с цветочным баннером. До революции в этом доме, построенном в конце 19 века, располагалось Екатеринодарское женское училище, которое содержали городские купцы. При советской власти здесь находился городской дом пионеров, затем — районное управление образования.

В конце мая 2017 года власти Краснодара вместо ремонта здания решили подвинуть забор и спилить деревья.

В мэрии Краснодара «Югополису» рассказали, что с 4 сентября по поручению главы города на участке начали работы по переносу ограждения: забор отодвинут на 4 метра, на освободившемся пространстве появится тротуар и зеленый уголок.

Работы по высадке деревьев и другой растительности будет проводить МКУ «Краснодарский центр по озеленению». На протяжении всего участка планируется, в том числе, обновить зеленые насаждения — аварийные деревья будут удалены, на их месте высадят саженцы лип.

Напомним, забор простоял на этом месте более 20 лет. Пользователи соцсетей уже предположили, что такими темпами забор может совсем исчезнуть примерно к 2150 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В аэропорту Краснодара впервые приземлился широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300
Стрельба в подмосковной школе. Главное
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь