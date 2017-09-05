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16:39 (мск), источник: Вести Сочи

Участница «Евровидения-2017» споет на фестивале в Сочи

На музыкальном фестивале «Усадьба Jazz», который пройдет в Сочи в середине сентября, выступит известная джазовая певица Арцвик Арутюнян.

Организаторы утверждают, что она — единственная в России исполнительница армянских народных песен.

Арцвик Арутюнян стала известна благодаря участию во втором сезоне российского телешоу «Голос». Она же представляла Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2017». По словам певицы, площадка фестиваля «Усадьба Jazz» на сочинском горном курорте идеально подойдет для ее новой программы.

«Я люблю экспериментировать с разными стилями и каждый раз, выходить на публику с новой музыкальной историей. Моей личной историей, историей моей родины, в которой обязательно будут армянские инструменты: дгол, дудук, зурна. Я исполню песни из нового альбома на английском языке, и в скором времени выйдет мой альбом на армянском языке», — рассказала Арутюнян.

Напомним, музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» пройдет в Сочи с 12 по 16 сентября. В этом году его главными участниками станут джазовая певица Нино Катамадзе и английская группа Ezra Collective, исполняющая фанк и грув.

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