Участница «Евровидения-2017» споет на фестивале в Сочи

Организаторы утверждают, что она — единственная в России исполнительница армянских народных песен.

Арцвик Арутюнян стала известна благодаря участию во втором сезоне российского телешоу «Голос». Она же представляла Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2017». По словам певицы, площадка фестиваля «Усадьба Jazz» на сочинском горном курорте идеально подойдет для ее новой программы.

«Я люблю экспериментировать с разными стилями и каждый раз, выходить на публику с новой музыкальной историей. Моей личной историей, историей моей родины, в которой обязательно будут армянские инструменты: дгол, дудук, зурна. Я исполню песни из нового альбома на английском языке, и в скором времени выйдет мой альбом на армянском языке», — рассказала Арутюнян.