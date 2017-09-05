А. К. Толстой: русский европеец и либеральный консерватор

Его упоминают непременно с отчеством, дабы отличать от другого Толстого, автора «Петра Первого» и «Хождения по мукам», которого тоже звали Алексеем.

Почти вся русская классика на сегодняшний взгляд несколько назидательная и пафосная. Толстой был бы на месте в современной литературе, ибо редко расставался с иронией.

При жизни его поносили и правые, и левые.

Он был патриотом, однако, вслед за Чаадаевым, не научился любить родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами.

Высокообразованный аристократ, друг детства Александра II, Толстой мог бы сделать блестящую карьеру, но, послужив немного в дипломатическом ведомстве, ушел в отставку, дорожа личной и интеллектуальной свободой. Он участвовал в жизни страны пером и словом.

Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта - не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасном. А.К.Толстой Российский поэт, писатель и драматург

Главным содержанием русских духовных исканий середины позапрошлого века был спор между западниками и славянофилами. Толстой принадлежал к первому лагерю, выражая его взгляды с блеском и остроумием. Но доставалось от него и тогдашним либералам — за краснобайство, поверхностность и бездумное следование моде.

Генеральная идея Толстого состояла в том, что Россия - исконно европейская нация, оторванная от корней татаро-монгольским игом и призванная вернуться к своей подлинной сути и назначению.

Ему очень хотелось найти идеал и опору не только на Западе, но и в отечественной истории. Воспевая и ставя в пример Киевскую и Новгородскую Русь, он чувствовал себя в определенном смысле консерватором.

Ряд современных исследователей указывает, что если бы Толстой был целиком прав, то Россия, освободившись от «ига», быстро и охотно избавилась бы от его наследия. Между тем деспотизм, подобострастное отношение к власти, изоляционизм, затворничество женщин не только никуда не делись, но и усилились. Побороть азиатчину удалось лишь Петру, и то отчасти, и азиатскими же методами.

Некоторые тексты Толстого сегодня выглядят неполиткорректно, поскольку слово «татарский» являлось для него бранным. Правда, он имел в виду не поволжских или крымских татар, а некий собирательный символ всего, что ему не нравилось в политике и жизни.

Толстой впервые соприкоснулся с литературой раньше, чем научился писать. Дядя Антон Погорельский сочинил для него известную сказку «Черная курица или подземные жители», главного героя которой тоже звали Алешей.

Самые известные произведения Алексея Константиновича — исторический роман в духе Вальтера Скотта «Князь Серебряный» и сатирическая поэма «История Государства Российского».

Читайте также Минобрнауки назвало 15 любимых книг россиян

Роман повествует о столкновении благородного рыцаря с ужасами и моральным растлением опричнины.

Поэма вмещает в 83 строфах пародийный рассказ обо всех основных событиях и лицах «от Гостомысла [легендарного новгородца, по чьему совету были якобы призваны варяги] до Тимашева [жившего одновременно с Толстым шефа корпуса жандармов]». Обыгрывая знаменитую фразу: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», Толстой доказывал, что навести порядок на Руси еще никому не удавалось.

А. К. Толстому принадлежат также многочисленные поэмы, пьесы и стихотворения, а в анонимном соавторстве с братьями Жемчужниковыми — афоризмы Козьмы Пруткова.

Московский Художественный театр открылся в 1898 году спектаклем по его пьесе «Царь Федор Иоаннович».