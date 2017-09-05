В Калаче управление Пенсионного фонда стало межрайонным

Управление теперь обслуживает три района — Калачеевский, Воробьевский и Петропавловский. В нем создали централизованный отдел для назначения и выплаты пенсий и социальных выплат. Всего фонд обслуживает 32 тыс. пенсионеров вместо прежних 18,6 тыс. человек. Также 3,6 тыс. получателей материнского капитала. Увеличилось количество работодателей, перечисляющих в фонд взносы, с 2,3 тыс. до 3,4 тыс. человек, пояснила Людмила Гринева.