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15:32 (мск), источник: Новости Перми

С жительницы Прикамья взыскали сумму материнского капитала

Мать троих детей, которую позднее лишили родительских прав, уличили в нецелевом использовании бюджетных средств.

В 2013 году жительница поселка Куеда вложила часть материнского капитала в покупку частного дома, но уже в следующем году ее лишили родительских прав в отношении троих детей. Однако женщина не оформила жилое помещение в общую совместную собственность с несовершеннолетними детьми, сохранность дома не обеспечивала, и жилье стало непригодным для проживания, пишет краевая прокуратура.

Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с ответчицы сумму выплаченного ей материнского капитала. Требования надзорного органа были удовлетворены. Женщину обязали выплатить 359 тысяч рублей в пользу государства.

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