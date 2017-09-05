С жительницы Прикамья взыскали сумму материнского капитала

В 2013 году жительница поселка Куеда вложила часть материнского капитала в покупку частного дома, но уже в следующем году ее лишили родительских прав в отношении троих детей. Однако женщина не оформила жилое помещение в общую совместную собственность с несовершеннолетними детьми, сохранность дома не обеспечивала, и жилье стало непригодным для проживания, пишет краевая прокуратура.



Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с ответчицы сумму выплаченного ей материнского капитала. Требования надзорного органа были удовлетворены. Женщину обязали выплатить 359 тысяч рублей в пользу государства.