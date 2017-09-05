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15:44 (мск), источник: ТАСС

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки

При этом, по данным метеорологов, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о заморозках до -2 градусов в отдельных районах Челябинской области 6 и 7 сентября.

«Ночью и утром 6—7 сентября местами в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до 0…-2 градусов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным центра, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах — местами чрезвычайная пожарная опасность.

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