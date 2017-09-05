Заморозки до -2 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки
При этом, по данным метеорологов, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.
При этом, по данным метеорологов, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о заморозках до -2 градусов в отдельных районах Челябинской области 6 и 7 сентября.
«Ночью и утром
Вместе с тем, по данным центра, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах — местами чрезвычайная пожарная опасность.