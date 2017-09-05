Заморозки до -2 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о заморозках до -2 градусов в отдельных районах Челябинской области 6 и 7 сентября.

«Ночью и утром 6—7 сентября местами в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до 0…-2 градусов», — говорится в сообщении.