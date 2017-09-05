Названы сроки катастрофы на орбите Урана

Источник: NASA

Столкновение лун должно произойти примерно через миллион лет. В настоящее время их орбиты удалены друг от друга всего на 900 километров.

К подобным выводам авторы пришли, оценив массу и плотность (около 0,86 грамма на кубический сантиметр) Крессиды, а также смоделировав ее движение за несколько миллионов лет. Ученые полагают, что в прошлом Крессида и Дездемона могли сталкиваться друг с другом или другими небесными телами, на что указывают два диффузных пылевых облака, находящихся вблизи спутников.

Луны открыты в январе 1986 года по снимкам со станции Voyager 2. Спутники неправильной формы в поперечнике не превышают 90 километров.