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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы сроки катастрофы на орбите Урана

Американские астрономы показали, что Крессида и Дездемона, два спутника Урана, столкнутся друг с другом. Препринт исследования доступен на сайте arXiv.org и принят к публикации в The Astronomical Journal, сообщает New Scientist.

Источник: NASA

Столкновение лун должно произойти примерно через миллион лет. В настоящее время их орбиты удалены друг от друга всего на 900 километров.

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К подобным выводам авторы пришли, оценив массу и плотность (около 0,86 грамма на кубический сантиметр) Крессиды, а также смоделировав ее движение за несколько миллионов лет. Ученые полагают, что в прошлом Крессида и Дездемона могли сталкиваться друг с другом или другими небесными телами, на что указывают два диффузных пылевых облака, находящихся вблизи спутников.

Луны открыты в январе 1986 года по снимкам со станции Voyager 2. Спутники неправильной формы в поперечнике не превышают 90 километров.

Впервые о возможности столкновения Крессиды и Дездемоны стало известно в 1997 году, проведенные тогда оценки указывали, что катастрофа произойдет через 4−100 миллионов лет. Также столкнуться должны, например, Купидон и Белинда, два других спутника Урана. Специалисты полагают, что кольцевая система планеты сформировалась в результате множества соударений его различных лун.

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