Осужденный в РФ украинец Клых нашелся в психиатрической больнице в Магнитогорске

«В ответ на обращение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по состоянию на 4 сентября 2017 Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения “Медико-санитарная часть № 74 Федеральной службы исполнения наказаний” России в городе Магнитогорск», — сказано в сообщении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По информации Москальковой, Клых был госпитализирован по собственному письменному согласию.

«Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно», — цитирует украинский омбудсмен письмо Москальковой.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых — первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима. В России Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.