Из-за проблем электроснабжения в Волгограде изменены маршруты трамваев № 3 и № 4
В Волгограде были изменены два трамвайных маршрута.
В Волгограде были изменены два трамвайных маршрута.
Трамваи № 3 и № 4, следовавшие, соответственно, от улицы КИМ и Детского центра до обувной фабрики изменили конечную точку пути на остановку на улице Мончегорской.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротрнас», данные изменения временные. Их причиной стало низкое напряжение в трамвайной электросети.
Отметим, что данное событие породило волну слухов в соцсетях. Пользователи не дождавшись своих трамваев на остановке «Обувная фабрика» решили, что в городе вообще отменили трамвайное движение.