Из-за проблем электроснабжения в Волгограде изменены маршруты трамваев № 3 и № 4

Источник: РИАЦ

Трамваи № 3 и № 4, следовавшие, соответственно, от улицы КИМ и Детского центра до обувной фабрики изменили конечную точку пути на остановку на улице Мончегорской.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротрнас», данные изменения временные. Их причиной стало низкое напряжение в трамвайной электросети.