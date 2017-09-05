В нескольких торговых центрах Самары пройдут тренировки полицейских

В торговых центрах полицейские будут тренироваться в рамках «Месячника гражданской защиты», который продлится вплоть до 4 октября, об этом сообщает администрация Самары.

Мероприятий будет несколько. Так, по данным мэрии Самары, кроме учений по эвакуации в городских ТЦ, в городском пассажирском транспорте жители смогут прослушать информацию о мерах безопасности на транспорте.

Также в рамках «Месячника гражданской защиты» в школах города пройдут викторины, эстафеты и конкурсы на тему основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Там же пройдёт выставка детского творчества. А сотрудники ГИБДД проведут в школах открытые уроки на тему безопасности на дорогах и соблюдения противопожарных правил в быту.