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17:50 (мск), источник: Volga News

В День города в центре Самары ограничат движение транспорта

В воскресенье, 10 сентября, в центре Самары в День города с 9:00 до 23:00 ограничат движение и стоянку транспорта.

Источник: AP 2017

Перекрыт будет Волжский проспект от ул. Ульяновской до ул. Лесной, далее ограничат движение по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко и по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта.

Также транспорт не сможет пройти по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта и по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта.

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