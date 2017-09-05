Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в школе
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
15:56 (мск), источник: Фонтанка

Из петербургских рек за неделю вычерпали полтонны нефти

Сотни килограммов нефтепродуктов, десятки кубометров мусора и содержащие ртуть отходы вывезли с поверхности водоёмов Петербурга за минувшую неделю. Пока загрязнения «потянули» почти на 800 тысяч рублей штрафов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в комитете по природопользованию Петербурга, с 28 августа по 4 сентября горожане больше сотни раз пожаловались на экологические проблемы. Подведомственные Смольному предприятия 27 раз выезжали как разбираться с последствиями аварийных ситуаций, так и на плановые проверки территорий.

За это время специалисты очистили реки и каналы от 550 кг нефтесодержащих отходов, от 18 кг содержащего ртуть мусора и от почти 40 кубических метров обычного плавающего в воде хлама.

Самые большие нефтяные пятна убрали с Невы и с Мойки.

Так, рядом с Путиловской набережной собрали около четырёх центнеров смеси нефти и воды и ещё центнер убрали в районе Почтамтского моста. Также от нефтяной плёнки чистили Неву в районе Свердловской и Путиловской набережных и Охту рядом с Малоохтинским мостом.

За семь дней юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи компании расположена по берегам указанных рек и замечены в загрязнении вод, получили 21 постановление об административных нарушениях. Четыре постановления ушли приставам для принудительного взыскания штрафов. Всего же нарушители оштрафованы на 784 тысячи рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Александр Баунов: ФСБ не стоит идти в американское посольство
Смольный хочет рассчитаться по старым долгам
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь