Из петербургских рек за неделю вычерпали полтонны нефти

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в комитете по природопользованию Петербурга, с 28 августа по 4 сентября горожане больше сотни раз пожаловались на экологические проблемы. Подведомственные Смольному предприятия 27 раз выезжали как разбираться с последствиями аварийных ситуаций, так и на плановые проверки территорий.

За это время специалисты очистили реки и каналы от 550 кг нефтесодержащих отходов, от 18 кг содержащего ртуть мусора и от почти 40 кубических метров обычного плавающего в воде хлама.

Самые большие нефтяные пятна убрали с Невы и с Мойки.

Так, рядом с Путиловской набережной собрали около четырёх центнеров смеси нефти и воды и ещё центнер убрали в районе Почтамтского моста. Также от нефтяной плёнки чистили Неву в районе Свердловской и Путиловской набережных и Охту рядом с Малоохтинским мостом.