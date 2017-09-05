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16:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Международный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске

Первый концерт — у Дениса Мацуева. Он выступит на сцене музыкального театра с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова.

Также в Иркутск вновь прилетит Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». Театральную часть фестиваля представит музыкальный спектакль «Неизвестный друг» с Ксенией Раппопорт. Также в столице Прибайкалья выступят солисты Большого театра.

«Звёзды на Байкале» будут гореть не только в Иркутске. Выступления артистов состоятся и в Братске. Продлится фестиваль до 17 сентября.

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