Самые востребованные профессии Волгограда

Например, в Волгограде сейчас почти 11,5 тыс. вакансий.

Несмотря на оптимистичные цифры, в некоторых сферах очевидно затишье, многие достойные специалисты задумываются о смене направления. Мы предлагаем узнать, в каких же областях собраны все эти тысячи возможностей.

Проще всего найти работу в сфере продаж: здесь около 1400 вакансий. Самые востребованные специалисты в этой области — линейный магазинный персонал. Около сотни предложений — для торговых представителей, столько же — для управленцев. Особенно нужны продавцы одежды и обуви, чуть меньше потребность в специалистах по стройматериалам и продуктам питания.

Квалифицированным мастерам и простым рабочим также есть, из чего выбирать: для них открыто 1300 вакансий, около трети — с тяжелым, но денежным вахтовым графиком. Работодатели активно ищут токарей, сварщиков, слесарей. Соискатели без особой квалификации могут занять место грузчика, комплектовщика, дворника.

Около 700 вакансий — в сфере транспорта. Самые щедрые предложения — для водителей сложных агрегатов — штабелеров, ричтраков, погрузочной техники. Помимо операторов строительных машин работодатели ищут экспедиторов, начальников автоколонн. Шоферы на легковых авто также не остаются без работы: многие компании ищут курьеров и водителей для развоза сотрудников.

Чуть меньше вакансий в сфере производства. Самые активные отрасли — пищевая промышленность и металлургия. Многие предприятия готовы принять начинающих специалистов без опыта. Заводы ищут не только «технарей», но и грузчиков и управляющий персонал.

Административные сотрудники нужны в любой компании, поэтому эта сфера — четвертая по популярности. Чаще всего работодатели ищут операторов call-центров и офис-менеджеров: около 40 и 30 вакансий соответственно. Почти в 2 раза меньше предложений для менеджеров по работе с клиентами и делопроизводителей.