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17:31 (мск), источник: Югополис

В Сочи намерены заменить заборы живыми изгородями

Ограждения из растений в первую очередь должны появиться в зонах гостеприимства, затем власти хотят заменить заборы и в спальных районах города.

Эта программа рассчитана на ближайшие пять лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью.

— Задача стоит таким образом: те люди, которые имеют возможность посадить зеленые изгороди на своих территориях, они будут это выполнять, там, где невозможно это сделать, будет делать муниципалитет, — прокомментировал вице-мэр Олег Ясюк..

Зеленые ограждения должны заменить как небольшие, так и глухие заборы. Это не только украсит город, но и улучшит микроклимат курорта, уверены авторы проекта. На совещании в администрации Сочи было предложено внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы в гостевых зонах на смену традиционным заборам пришли красивые и экологичные изгороди из живых растений, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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