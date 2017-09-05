«Умные остановки» планируется установить в Нижнем Новгороде в рамках концессионного соглашения

Источник: РИА "Новости"

Согласно концессионному соглашению, город передаст инвестору диспетчерский пункт на улице Долгополова для его модернизации и оснащения программным обеспечением, чтобы централизовать информацию о построении маршрутной сети, о движении наземного транспорта. А инвестор обеспечит остановочные павильоны программой «Умная остановка». Таким образом, горожане, стоя на остановках, смогут узнавать о движении маршрутов на светодиодном табло и время оставшееся до прибытия транспорта.

Всего по соглашению планируется установить порядка 350 таких остановочных павильонов, 107 из них находятся в муниципальной собственности. Взамен инвестор сможет использовать остановочные павильоны как рекламные конструкции. Одно из условий концессии будет обязывать инвестора обслуживать все объекты, т.е. у него не будет возможности отказаться и вернуть часть этих объектов.

Проект должен заработать в полную силу до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Депутаты приняли решение повторно обсудить данный вопрос на ближайшем заседании комиссии.