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17:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Умные остановки» планируется установить в Нижнем Новгороде в рамках концессионного соглашения

Как сообщил по итогам заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям Думы Нижнего Новгорода её председатель Кирилл Лазорин, 350 остановочных павильонов планируется отдать инвестору для оснащения их системой «Умная остановка».

Источник: РИА "Новости"

Согласно концессионному соглашению, город передаст инвестору диспетчерский пункт на улице Долгополова для его модернизации и оснащения программным обеспечением, чтобы централизовать информацию о построении маршрутной сети, о движении наземного транспорта. А инвестор обеспечит остановочные павильоны программой «Умная остановка». Таким образом, горожане, стоя на остановках, смогут узнавать о движении маршрутов на светодиодном табло и время оставшееся до прибытия транспорта.

Всего по соглашению планируется установить порядка 350 таких остановочных павильонов, 107 из них находятся в муниципальной собственности. Взамен инвестор сможет использовать остановочные павильоны как рекламные конструкции. Одно из условий концессии будет обязывать инвестора обслуживать все объекты, т.е. у него не будет возможности отказаться и вернуть часть этих объектов.

Проект должен заработать в полную силу до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Депутаты приняли решение повторно обсудить данный вопрос на ближайшем заседании комиссии.

Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта планируется запуск бесплатного Wi-Fi в муниципальном общественном транспорте.

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