«Нижегородский водоканал» завершил капитальный ремонт водопровода на улице Семашко

Решение о перекладке трубопровода было принято летом текущего года после нескольких утечек и двух провалов (на пл. Свободы и на ул. Семашко), произошедших в связи с высоким износом данной водопроводной линии.

«В последние годы “Нижегородский водоканал” использует для капитального ремонта полиэтиленовые трубы, поскольку данный материал обладает значительным количеством преимуществ относительно других, — объясняет директор по эксплуатации сетей и сооружений ОАО “Нижегородский водоканал” Владимир Шацков. — Полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы и не теряют своих эксплуатационных характеристик на протяжении пятидесяти и более лет, устойчивы к коррозии, засорам и экологически безопасны. Таким образом, мы можем быть уверены, что жители близлежащих домов будут обеспечены бесперебойным холодным водоснабжением еще долгие годы».