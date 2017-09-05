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17:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Нижегородский водоканал» завершил капитальный ремонт водопровода на улице Семашко

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках мероприятий по капитальному ремонту «Нижегородский водоканал» выполнил перекладку водопроводной линии диаметром 400 мм вдоль ул. Семашко от пл. Свободы, д. 1 до ул. Ковалихинская, д. 49.

Решение о перекладке трубопровода было принято летом текущего года после нескольких утечек и двух провалов (на пл. Свободы и на ул. Семашко), произошедших в связи с высоким износом данной водопроводной линии.

Общая протяженность переложенного участка составила 400 м. Перекладка водопроводной линии осуществлялась методом «труба в трубу», т.е. внутрь существующей была проложена новая полиэтиленовая труба.

«В последние годы “Нижегородский водоканал” использует для капитального ремонта полиэтиленовые трубы, поскольку данный материал обладает значительным количеством преимуществ относительно других, — объясняет директор по эксплуатации сетей и сооружений ОАО “Нижегородский водоканал” Владимир Шацков. — Полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы и не теряют своих эксплуатационных характеристик на протяжении пятидесяти и более лет, устойчивы к коррозии, засорам и экологически безопасны. Таким образом, мы можем быть уверены, что жители близлежащих домов будут обеспечены бесперебойным холодным водоснабжением еще долгие годы».

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