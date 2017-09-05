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18:00 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Подземные переходы на площади Лядова отремонтируют к концу октября

«Страшное подземелье» на площади Лядова преобразится предположительно к концу октября. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Подрядчик должен будет отремонтировать систему ливневой канализации, лестничные сходы, а также установить антивандальные светильники. Накануне, после воскресных дождей, подземный переход на площади Лядова оказался снова затопленным.

И накануне же состоялся аукцион по определению подрядчика на ремонт этого перехода. Победитель аукциона станет известен в пятницу. Подземка была построена еще в семидесятых годах прошлого столетия. За это время часть труб системы ливневой канализации вышли из строя, приямки оказались засорены. Кроме того, в этой подземке давным давно отсутствует освещение. Отремонтировать переход должны к концу октября.

Накануне журналисты программы «Вести-Приволжье» подняли проблему и состояния нового подземного перехода на площади Лядова. Там все стены уже исписаны граффитистами. В администрации Советского района пообещали, что новую «подземку» очистят от граффити и незаконных объявлений уже в ближайшие две недели.

Как отметили в районной администрации, сейчас граффитисты при нанесении рисунков применяют такие краски, которые глубоко въедаются в структуру мрамора, поэтому их достаточно сложно удалить. Вычислить таких «художников» и привлечь их к ответственности, сетуют чиновники, проблематично: они закрывают свои лица всевозможными способами и на камерах виден лишь силуэт незаконного «творца». А вот с поличным таких рисовальщиков, видимо, не ловят. Что касается лиц без определенного места жительства, то их пообещали «выселить» из подземок.

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