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17:01 (мск), источник: Actualitati.md

На границе Молдовы грузовики встали в километровых пробках

По сообщениям пограничной полиции, из-за интенсивного движения на КПП Джурджулешты-Галац последние 20 часов грузовики стоят в пробках.

Источник: Actualitati.md

Многие водители жалуются, на то, что со вчерашнего дня стоят в пробках неподалеку от села Джурджулешты. Таможенники заявляют, что пробки вызваны обострившейся процедурой контроля румынских коллег, пишет bloknot-moldova.md.

«За 20 часов я сдвинулся с места всего два раза по 50 метров. Пробка растянулась до выезда из села. Жители Джурджулешт обеспокоены колонной из грузовиков, которая заблокировала их улицы. Некоторые даже не могут выйти со двора. Люди из села выходят с кирпичами и стеклом, возмущаются. Они вышли этой ночью и стали бросаться в меня бутылками», — рассказал один из водителей.

Водители отчаялись и не верят, что даже сегодня они смогут пересечь границу.

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