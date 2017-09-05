На границе Молдовы грузовики встали в километровых пробках

«За 20 часов я сдвинулся с места всего два раза по 50 метров. Пробка растянулась до выезда из села. Жители Джурджулешт обеспокоены колонной из грузовиков, которая заблокировала их улицы. Некоторые даже не могут выйти со двора. Люди из села выходят с кирпичами и стеклом, возмущаются. Они вышли этой ночью и стали бросаться в меня бутылками», — рассказал один из водителей.