Гидрометцентр: холодная погода в Казани продлится до конца недели
Холодная погода продлится в Казани до конца этой недели, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Холодная погода продлится в Казани до конца этой недели, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Так, в среду в Казани ожидается +17 градусов днем, прогнозируется небольшой дождь.
Примерно такая же погода будет вплоть до понедельника, 11 сентября, когда в столице Татарстана будет +25 градусов.
В этот день в Казани начнется бабье лето, которое продлится около 5 дней.