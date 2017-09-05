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17:29 (мск), источник: Prokazan.ru

Гидрометцентр: холодная погода в Казани продлится до конца недели

Холодная погода продлится в Казани до конца этой недели, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 757 мм рт. ст. 6 м/с

Так, в среду в Казани ожидается +17 градусов днем, прогнозируется небольшой дождь.

Примерно такая же погода будет вплоть до понедельника, 11 сентября, когда в столице Татарстана будет +25 градусов.

В этот день в Казани начнется бабье лето, которое продлится около 5 дней.

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