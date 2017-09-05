Суд помог воссоединиться влюбленным из Казахстана и Китая

Источник: 365info.kz

Ранее казахстанец Турсын Борибай обратился к министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову воссоединить его с супругой — гражданкой Китая Жазирой Иманали.

Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга и не так давно поженились. Но супруги не могли быть вместе, потому что Иманали в 2016 году была выдворена из Казахстана за миграционное нарушение.

Турсын Борибай отметил, что является младшим ребенком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Молодой человек обещал позвать Касымова на свадьбу в качестве почетного гостя в случае положительного решения этого вопроса.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что на основании решения суда миграционная служба внесла запрет на въезд девушки с 29 июня 2016 года по 29 июня 2021 года. В министерстве добавили, что если решение суда будет изменено, то миграционная служба снимет ограничения на въезд в Казахстан.