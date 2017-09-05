Суд помог воссоединиться влюбленным из Казахстана и Китая
Суд разрешил гражданке Китая, нарушившей миграционное законодательство Казахстана, вернуться в РК, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова.
Суд разрешил гражданке Китая, нарушившей миграционное законодательство Казахстана, вернуться в РК, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова.
Ранее казахстанец Турсын Борибай обратился к министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову воссоединить его с супругой — гражданкой Китая Жазирой Иманали.
Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга и не так давно поженились. Но супруги не могли быть вместе, потому что Иманали в 2016 году была выдворена из Казахстана за миграционное нарушение.
Турсын Борибай отметил, что является младшим ребенком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Молодой человек обещал позвать Касымова на свадьбу в качестве почетного гостя в случае положительного решения этого вопроса.
Ранее в
«Судьи пересмотрели свое решение по протесту прокурора и отменили свой запрет», — сказал Касымов и добавил, что приглашение на свадьбу вынужден не принять.