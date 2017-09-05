Истерия с 5-дневными дневниками захватила родителей казахстанских школьников
В управлении образования Астаны сообщили родителям, что не нужно приобретать дорогие дневники для пятидневки, сообщает NUR.KZ.
В управлении образования Астаны сообщили родителям, что не нужно приобретать дорогие дневники для пятидневки, сообщает NUR.KZ.
«В последнее время часто задаются вопросом по дневникам. Со стороны министерства образования и науки РК и управления образования Астаны никаких указаний или рекомендаций по приобретению определенных дневников не было. Нет никакой необходимости покупать 5-дневные дневники. Можно обойтись и 6-дневными. Это выбор родителей. Просим не приобретать дорогие дневники, ссылаясь на непроверенные источники, — говорится в сообщении управления на странице в Facebook.
В комментариях к посту родители пожаловались, что представители школьных администраций заставляют их приобретать такие дневники.
Они также задались вопросом, почему данная информация была озвучена только сейчас, когда занятия уже начались и дневники были куплены.